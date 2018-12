E’ nato da un’idea di Ermanno Moro il “Presepe dei Fiori” per dimostrare che a Sanremo, già durante il periodo natalizio, era possibile godere delle prime fioriture.

E l’associazione “Amici di Villa Ormond” ha deciso di recuperare questa bella tradizione proponendo, sino a gennaio, il “Presepe dei Fiori” con le statuine originali di Moro e i fiori locali.

Il Presepe verrà inaugurato sabato 8 dicembre alle 15.30 nella Palazzina Prediali di Villa Ormond alla presenza del Vescovo, Monsignor Antonio Suetta.

Sempre sabato 8 dicembre, alle 17, in piazza Colombo, si svolgerà anche l’inaugurazione con Babbo Natale del “Mercatino di Natale a Sanremo – Winter Wonderland”, ovvero del villaggio di Natale composto da casette di legno allestite a tema natalizio (Tommy Services Events).

Artigianato e prodotti tipici natalizi, con profumi e colori provenienti da ogni parte del mondo, daranno vita ad un magico percorso innevato che porta alla casetta di Babbo Natale. Qui sarà possibile vedere le simpatiche renne e curiosare mentre gli elfi saranno intenti a costruire i doni per i bimbi della città.

Alberi, stelle, sfere di luce e argento piuttosto che ghirlande e cascate di luci colorate, permetteranno di ricreare una magica atmosfera natalizia.