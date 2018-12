Giovanni Calandra compirà 98 anni il 12 dicembre sale sul suo motocarro per andare tutti i giorni in campagna per coltivare frutta e verdura e per 2-3 volte alla settimana da Coldirodi a Sanremo. Mentre la Fiat Punto la guida raramente. Calandra ha appena rinnovato la patente per un altro anno. Una vita al volante senza incidenti o multe. Originario di Castiglione Messer Raimondo, in Abruzzo, si è trasferito a Sanremo prima della seconda guerra mondiale, per poi lavorare come floricoltore, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.