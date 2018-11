Prosegue il cammino di crescita e preparazione dei ragazzi della Rari Nantes Imperia, Stefano Fratoni che, domenica 2 dicembre, saranno di scena al Torneo di Torino.

La Rari Nantes scenderà in acqua alla Piscina di Via Galileo Ferraris contro i padroni di casa dell’Aquatica, Dinamica, Sestri, Chiavari e Como. I giallorossi sono alla terza trasferta pre-campionato dopo quelle di Ancona e Genova.

Per questa competizione sono stati convocati: Federico Merano (portiere), Fabio Amoretti (portiere), Andrea Pedio, Raffaele Ramone, Lorenzo Giostra, Vincenzo Mirabella, Jarno Spano, Luca Paganoni, Davide Ferrari, Giacomo Fratoni, Leon Kovacevic, Giacomo Grosso, Luca Bracco.