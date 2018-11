Il calendario degli eventi di San Bartolomeo al Mare è come sempre denso di appuntamenti e studiato per soddisfare più tipologie di utenti: anche in occasione delle prossime festività di fine anno, l’Amministrazione guidata da Valerio Urso ha voluto pensare ai più piccini e anche ai loro genitori, ai turisti e anche ai residenti, confezionando un programma che unisca fede, tradizione, divertimento, sport e molto altro ancora: “Siamo sempre molto attenti a non sovrapporci rispetto alle altre località – spiega il Sindaco – e anche quest’anno festeggeremo il nuovo anno dopo la partenza della Passeggiata di Capodanno. Le manifestazioni inizieranno con il consueto Mercatino di Natale che giunge alla 15ma edizione e l’8 dicembre celebreremo anche il Cinquantenario di San Bartolomeo al Mare, che abbiamo dovuto rinviare a causa degli eventi atmosferici e della mareggiata epocale di fine ottobre. Tutti gli eventi che erano stati programmati per il 1° novembre avranno luogo sabato 8 dicembre”.



Questo il programma degli eventi di San Bartolomeo al Mare:

Sabato 8 dicembre / Ore 11.00

Piazza Magnolie

50° anniversario di San Bartolomeo al Mare

Cerimonia istituzionale con la Banda Musicale di Diano Marina, presentazione Winfobox e apertura mostra “50 anni di San Bartolomeo al Mare” a cura di associazione San Matteo, Cà de Puiö, Gruppo Alpini San Bartolomeo al Mare e Scuola Primaria Alba Filipponi.

Sabato 8 e domenica 9 dicembre / Ore 9.00-19.00

Piazza Magnolie

Mercatino di Natale – 15a edizione

Mercatino artigianale con articoli natalizi e idee regalo. Thè caldo, cioccolata, panettone, vin brulé, musica, animazione e laboratori natalizi. In collaborazione con Cooperativa Diana, Alpini di San Bartolomeo al Mare, Centro Sociale Incontro, Scuole elementare e materna, Operatori commerciali, Associazioni locali, hobbisti e OPI.

Sabato 22 dicembre / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Spettacolo per Bambini

Lunedì 24 dicembre

Santa Messa di Natale

Ore 22.00 – Santuario Nostra Signora della Rovere

Ore 23.00 – Parrocchia di San Bartolomeo

Al termine della Messa, distribuzione di cioccolata calda e panettone a cura degli Alpini.

Dal 25 dicembre al 6 gennaio / Ore 15.00-18.30

Chiesa Divina Misericordia

Mostra dei Presepi

Inaugurazione della mostra a cura della Parrocchia il 25 dicembre dopo la messa delle ore 10.00, apertura ore 16.30/18.30. Dal 26 al 6 gennaio ore 15.00/18.30. Il 31 dicembre ore 15.00/17.30.

Sabato 29 dicembre / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Spettacolo per Bambini

Domenica 30 dicembre / Tutto il giorno

Mercato di Forte dei Marmi

Piazza Andrea Doria

Dal 31 dicembre al 6 gennaio / Tutto il giorno

Lungomare delle Nazioni

Mercatino “Aspettando la Befana”

Mercatino di oggettistiche varie.

Lunedì 31 dicembre / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Aspettando il Capodanno… dei Bambini

Musica, animazione e baby dance per i più piccoli in attesa dell’arrivo del Nuovo Anno.

Martedì 1 gennaio / Ritrovo 14.00

Piazza Torre Santa Maria

Passeggiata del Primo dell’Anno

Una passeggiata con la guida provinciale Luca Patelli, per iniziare al meglio il nuovo anno: all’aria aperta, sul nostro territorio, tra macchia mediterranea, vigneti e oliveti. Al ritorno, scambio di auguri con panettone e cioccolata calda. Durata 2 ore circa.

Martedì 1 gennaio / Ore 14.00-18.00

Piazza Torre Santa Maria

Brindiamo al Nuovo Anno

Musica, ballo e animazione, spumante e panettone in riva al mare per brindare insieme all’inizio del Nuovo Anno.

Sabato 5 gennaio / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Karibe Band Show

Sabato 5 gennaio / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Laboratorio “Aspettando la Befana”

Laboratorio tematico per bambini a cura della Cooperativa Diana.

Sabato 5 e domenica 6 gennaio / Tutto il giorno

Palestra Scuole Medie – Piazza dei caduti

26° Trofeo indoor Epifania

Trofeo di tiro con l’arco a cura della Compagnia Arcieri SBM di San Bartolomeo al Mare.