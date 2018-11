2 DICEMBRE 2018

IL FORT DE LA REVÈRE DA LA TURBIE A ÈZE VILLAGE

Un percorso sulle alture di Monaco, un balcone panoramico che, dall’interno del Parc de la Grande Corniche, ci offre scorci panoramici a 360° sulla splendida costa italo francese e sulle vette innevate del Mercantour.

L’itinerario ad anello prende il via dal caratteristico villaggio de La Turbie, situato in posizione strategica e reso famoso per la presenza del Trofeo di Augusto, un imponente monumento di origine romana edificato nel VII – VI secolo a.C.

Da qui, immergendosi man mano in un ambiente dominato da rocce calcaree e vegetazione mediterranea, si raggiungono in successione il Fort de la Revère, una fortificazione militare semi interrata risalente alla prima guerra mondiale ed Eze Village, un affascinante borgo medioevale arroccato su uno sperone roccioso, che merita assolutamente una visita.

Sulla via del rientro, dopo una sosta all’interessante Maison de la Nature, prima di scappare a casa, è suggerito un giretto a La Turbie.

SCHEDA TECNICA

Motivi d’interesse – storico, naturalistico, paesaggistico

Grado di difficoltà – E – Escursionistica

Percorso ad anello

Dislivello – 600 mt circa

Distanza – 12 km circa

DATI LOGISTICI

Ore 7.45 – Ritrovo Imperia Oneglia

Parcheggio Agnesi compattamento auto

Ore 9.00 – La Turbie inizio attività

Ore 17.00 – Orario indicativo fine giornata

INFO e PRENOTAZIONI

MARA PEDRAZZI

Guida Ambientale Escursionistica

Cellulare e WhatsApp – 333 5824314