Gli agenti della squadra mobile di Genova e i colleghi di Milano hanno arrestato un nordafricano di 30 anni, accusato di avere aggredito, per abusarne sessualmente, una ragazzina su un treno regionale a Genova. Le indagini erano partite dopo la denuncia della giovane alla Polfer. Aveva detto di essere stata aggredita da un uomo, armato di coltello, mentre era sola nel vagone. L’uomo era uscito da poco dal carcere dove era detenuto per maltrattamenti in famiglia.