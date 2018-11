Prima riunione presieduta dal sindaco Claudio Scajola per la Commissione di Vigilanza sulla piscina. L’incontro tenutosi nei giorni scorsi ha visto l’ingresso dei nuovi membri ed è servito a fare il punto sulla situazione dell’impianto. Presente l’assessore allo Sport, Simone Vassallo.

In particolare, è stata avviata una valutazione dei rapporti contrattuali tra il Comune e la Rari Nantes, con quest’ultima che è stata informata dei passaggi previsti in vista dei lavori che partiranno nel 2019.

La Commissione si è conclusa con il mandato ai dirigenti presenti di effettuare gli opportuni controlli sulle materie trattate nel corso della seduta.