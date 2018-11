Toys Center, catena di negozi di giocattoli leader in Italia, lancia anche nei negozi di Imperia il concorso a premi “Game Of Toys”. Un modo semplice, interattivo e divertente per mettersi alla prova con originali quiz “live” attorno ai temi dei giochi, dei personaggi dei cartoni e delle serie più famose con l’obiettivo di divertirsi ed aggiudicarsi i ricchi premi in palio.

Ogni giorno, dal 19 novembre al 18 dicembre, l’iniziativa prevede due sessioni di quiz da 10 domande, una prima sessione al mattino e la seconda la sera, per un totale di 60 sessioni nell’arco del mese dell’operazione. Tutti gli utenti che saranno in grado di individuare la risposta corretta a tutte le domande, scegliendo tra le tre opzioni possibili, si divideranno il ricco montepremi fino a 1.100 euro messo a disposizione per ogni singola sessione.

Anche in caso di errore, il divertimento non si esaurisce: il concorso prevede infatti dei premi settimanali fino a 2.000 euro in buoni sconto per chi avrà risposto correttamente a più domande nell’arco di tutte le sessioni nei sette giorni. I buoni sconto potranno essere utilizzati in tutti i punti vendita Toys Center. Inoltre, invitando gli amici a partecipare a “Game Of Toys”, si potranno guadagnare tante “vite” supplementari per proseguire nei quiz anche in caso di errore!

Partecipare è semplicissimo: basta recarsi sulla pagina web dedicata www.gameoftoys.it e registrarsi all’iniziativa, realizzata da Toys Center. Una notifica avviserà gli utenti dell’imminente partenza dei quiz, a cui sarà possibile partecipare direttamente dal proprio smartphone, online o attraverso la mobile web app dedicata.

Protagonisti del quiz saranno tutti i giochi ed personaggi più amati da adulti e bambini: LOL, Subbuteo, Nerf, Avengers, Soy Luna, Star Wars, Miraculous, Lego, Gli Incredibili e molti, molti altri!

Ogni giorno, all’interno dei punti vendita Toys Center, saranno presenti degli indizi per aiutare i partecipanti a rispondere correttamente alle domande ed all’interno del sito www.toyscenter.it e dei canali social verrà data ampia visibilità a quella che è una delle prime iniziative di concorso live a tempo messe online in Italia.

L’iniziativa “Game of Toys” di Toys Center vuole far divertire famiglie e bambini ed avvicinarli alla magia del Natale, rendendo quanti più di loro felici con il montepremi totale di 50.000,00 euro a loro dedicato.