Bella vittoria esterna del Bvc Sea Sanremo sul parquet del Loano, giunta dopo la disputa di un tempo supplementare. I tempi regolamentari, infatti, si erano conclusi sul 59-59. Il coach Bonino afferma: “Siamo contenti e mi complimento con i ragazzi per l’impegno. Avremmo però potuto chiudere prima il match se solo avessimo tirato con buone percentuali anche dalla lunetta di tiro libero. Dobbiamo lavorare e migliorare sotto questo aspetto”.

Campionato Under 18 Loano – Bvc Sea Sanremo 67-68 (23-17, 28-31, 45-48, 59-59)

