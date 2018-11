Sarà la partita dei rimpianti, quella giocata sabato pomeriggio in via Isnart dalle due compagini Under 13 Élite dei padroni di casa del BC Ospedaletti e della ASD Villaggio Sport.

Gli Orange si presentano purtroppo alla gara con una infermeria ai limiti in termine di capienza. Nonostante tutto si registra il solito avvio a testa alta e con una voglia di dimostrare al folto pubblico la voglia di fare bene. Si tocca subito la doppia cifra di vantaggio con, nota più che positiva, tutti i 5 atleti in campo che scrivono il loro nome a referto. Il Villaggio, che schiera un atleta XXL, tenta subito di parare il colpo e sul finale di primo quarto, tampona con un 13 a 6 a favore dei padroni di casa. È quindi necessario far fiatare gli atleti più impegnati sul terreno di gioco e sui cambi, gli Orange iniziano a patire. Entrambi i due quarti centrali della gara saranno ad appannaggio degli ospiti con Ospedaletti che è costretta a rincorrere per il resto della gara. 26 a 30 con quattro punti da recuperare negli ultimi 10 minuti di gara.

Finale di gara con gli atleti orange senza praticamente benzina, a tre minuti dalla fine si è sotto di dieci lunghezze ma sei punti di fila di Lilu Pellegrino portano di nuovo sotto gli ospedalettesi. Fino all’ultima palla rubata di capitan Tornatore che imbecca il 41 a 44 siglato da Romeo Mariotti. Non c’è però più tempo e gli ospiti possono giustamente festeggiare.

Filocamo 5, Tornatore 6, Galluccio, Pellegrino 19, Fusco 6, Sturniolo, Mariotti 4, Pintacrona , Lia, Boeri. Allenatore: Gabriele Alessio Assistente: Larissa Smorto