Cibo di strada e prodotti tipici saranno protagonisti ad Imperia nel week end dell’Immacolata. Tre giorni in cui via Cascione e via XX Settembre saranno animate da stand di Street Food e stamd di prodotti tipici.

L’evento è organizzato dal Comitato San Maurizio in collaborazione con l’Associazione Italiana Cuochi Itineranti ed il patrocinio del Comune d’Imperia, per promuovere la preminenza della cultura gastronomica sull’avvilente commercializzazione del cibo e su ogni forma d’ignoranza alimentare con l’obiettivo di salvaguardare i valori della cucina italiana. L’Associazione Italiana Cuochi Itineranti dalla sua nascita lavora intensamente alla valorizzazione, alla ricerca e all’ampliamento della conoscenza della cultura gastronomica italiana.

Si comincia il mattino di venerdì 7 dicembre fino alla sera di domenica 9 dicembre. Tre giorni con operatori selezionati e rappresentanti la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. All’interno dello Street Food si potranno gustare i classici del cibo da strada come la grigliata di carne, gli arrosticini, il cartoccio di pollo fritto, il caciocavallo impiccato, la focaccia al formaggio, la farinata, la patata twister e i bomboloni alla crema come dessert. Ma anche il meglio del cibo da strada italiano: gli hamburger di fassone, gli arancini siciliani, le specialità romane, il panino piacentino, lo gnocco fritto, i primi della tradizione genovese e l’acciuga fritta! Ospiti internazionali la cucina americana con i maxi hamburger e gli hot dog! Il tutto preparato e cucinato al momento da “chef”, selezionati dagli organizzatori, che parteciperanno con i loro caratteristici stand o con i loro mezzi attrezzati. Ad accompagnare la qualità del cibo la birra artigianale italiana e quella belga. Un ‘area sarà dedicata agli stand enogastronomici che proporranno prodotti tipici, delle diverse regioni italiane, da poter acquistare e dove il pubblico potrà trovare originali idee per i regali del prossimo Natale.

Ad accompagnare la qualità del cibo e dei prodotti locali non poteva mancare l’intrattenimento musicale, durante tutti i 3 giorni i visitatori potranno assistere a momenti di intrattenimento musicale.

Tutte le informazioni aggiornate sull’evento si potranno trovare alla pagina Facebook dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti (@aicistreetfoodfestival).