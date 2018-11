Il Lions Club Ventimiglia ha organizzato “Un poster per la pace-La solidarietà è importante”, concorso per gli alunni delle scuole medie. I disegni degli studenti saranno esposti da sabato 24 novembre sino al 10 dicembre nel Chiostro di Sant’Agostino e alla Biblioteca Aprosiana in piazza Bassi 1 a Ventimiglia.