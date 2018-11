Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Venerdì 30 novembre alle ore 21.15 ad Imperia al Teatro dell’Attrito è in programma la presentazione del libro “Imperia sconosciuta” di Giorgio Bracco e Maurizio Vezzaro, moderatrice Cristina Pinna. Nel corso della serata ci sarà spazio anche per assistere a “Quel giorno che Muller giocò ai Giuseppini”, monologo di Renato Donati. Info 329 49 555 13

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per assistere a “Quel giorno che Muller giocò ai Giuseppini”, monologo di Renato Donati