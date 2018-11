Imperia è la provincia in cui si usa di meno l’auto in Italia per l’Osservatorio Unipolsai che ha esaminato le scatole nere Unibox installate sui veicoli. Con il 4,3% dei km percorsi durante la notte è anche la più “notturna” nella penisola. Assieme e a Genova, Imperia è inoltre il comprensorio in cui si fa ricorso di meno all’auto: 245 giorni all’anno (39 km al giorno). Ciò è dovuto anche al fatto che il tasso di motorizzazione per le due ruote è di 260 mezzi su mille abitanti, media da primato a livello nazionale, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.