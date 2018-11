A Sanremo nelle elezioni comunali 2019 professionisti, manager ed ex amministratori accomunati da un passato recente con Forza Italia e da un passato remoto in area Dc sono pronti a dare una mano al sindaco Alberto Biancheri. Sarebbero pronti a schierarsi Giulio Ghersi, Marco Mauro, Franco Erasmi, Paolo Pippione ed Enrico Trucco. Circolano anche i nomi dell’ex presidente del cda di Casinò Donato Di Ponziano, dell’avvocato Alessandro Moroni e del notaio Gianni Donetti, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.