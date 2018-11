Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Al Borgo, quartiere alla periferia di Sanremo, un ottantenne si è lanciato dal terrazzo al terzo piano della sua abitazione. Il volo nel vuoto è terminato sul balcone dell’appartamento sottostante. L’anziano si è rialzato e ha manifestato l’intenzione di volersi lanciare anche dal secondo balcone. Per fortuna un carabiniere, prontamente accorso sul posto, dove aver abbattuto a spallate la porta dell’alloggio, è arrivato sul terrazzo ed ha salvato l’anziano, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

