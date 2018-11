Venerdì 23 novembre dalle ore 18.30 in poi al Teatro Lo Spazio Vuoto, in via Bonfante 37 ad Imperia, presentazione del libro dal titolo “Liscio come l’olio” di Guido Novaro (edizioni 1000 e Una Notte).

La presentazione è a cura di Guido Novaro e Roberto Casalini. Le ketture a cura di Livia Carli e Gianni Oliveri.

Il libro è la storia di una vita, di una dinastia, di un’eredità.

La storia di Guido Novaro, figlio di Cellino, ultimo discendente in linea diretta di Agostino Novaro, che nella seconda metà dell’Ottocento creò la Sasso, forse la più nota delle aziende olearie italiane.

La vicenda, complicata e affascinante, della famiglia Novaro, imprenditori, uomini di lettere e collezionisti. Le peripezie, ricche di colpi di scena, di un’eredità che è evaporata.

Un memoir sincero, dolente ma sereno, di una vita tra la Liguria e il Piemonte passando per la Svizzera. Fra nonni militari, nonne che salvavano gli ebrei dalle SS, padri anaffettivi, scuole svizzere e agguati terroristici, pubblicità e conti offshore.

L’ingresso per assistere allo spettacolo sarà libero.