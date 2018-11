Ultimo corso del 2018 al Fablab Imperia.

Si tratta del secondo corso per la programmazione delle schede Arduino: questa volta l’obiettivo sara’ la realizzazione di semplici progetti basati su sensori ed attuatori.

Il corso sara’ nuovamente tenuto da Massimo Gismondi e, malgrado sia consigliabile aver gia’ frequentato il corso base, e’ aperto anche a principianti che siano affascinati dal mondo dell’elettronica.

Il corso si terra’ sabato 24 novembre e domenica 25 dalle 15:30 alle 19:30 nella sede del Fablab Imperia, in via XXV Aprile 34.

Il costo e’ di soli 38 euro (IVA inclusa) per i non soci e di 30 euro per chi fosse gia’ socio.

L’iscrizione e’ effettuabile online al link

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-semplici-progetti-con-schede-arduino-50036740237

Per ulteriori informazioni si può scrivere a info@fablabimperia.org o telefonare al 3493140191