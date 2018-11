Va in scena mercoledì 21 novembre, il Connex Tour, organizzato da MAHLE Aftermarket Italy BRAIN BEE in collaborazione con FORTEC e CNA Imperia.

L’invito, rivolto agli autoriparatori, riguarda il NUOVO APPUNTAMENTO DI AGGIORNAMENTO che propone, all’interno di uno speciale momento di incontro diretto con tecnici esperti, la presentazione della diagnosi CONNEX e del nuovo sistema DIGITAL ADAS e si terrà a



IMPERIA – 21 NOVEMBRE ORE 20.30

C/O CAMERA DI COMMERCIO DI IMPERIA – Aula multimediale

VIA TOMMASO SCHIVA, 29

MAHLE BRAIN BEE è fornitore leader a livello internazionale dell’industria automobilistica, nonché precursore della mobilità del futuro. MAHLE Aftermarket, la divisione aziendale specializzata in parti di ricambio, sfrutta il know how della produzione di serie di componenti per il primo equipaggiamento per applicarlo all’Aftermarket automobilistico e rifornisce i propri partner ricambisti, officine per la riparazione e centri di manutenzione del motore.

Grazie all’incontro con i tecnici MAHLE BRAIN BEE e FORTEC, da anni partner CNA per la formazione del settore automotive, sarà possibile approfondire le più innovative soluzioni dedicate alla gestione in officina, con particolare riferimento al nuovo strumento di diagnosi Connex, caratterizzato da un potente software dalle caratteristiche eccezionali con innovative opportunità per le procedure di service, miglioramenti tecnici richiesti dagli utenti mediante la funzione HELP DESK della casa produttrice.

Al centro dell’incontro anche il nuovo sistema DIGITAL ADAS. Le tecnologie ADAS (Advanced Driving Assitance Systems) sono in grado di rilevare alcuni oggetti, eseguire una classificazione di base, segnalare al conducente eventuali condizioni pericolose della strada e, in alcuni casi, rallentare o arrestare il veicolo. CONNEX ADAS interviene a supporto dell’attività dell’autoriparatore, fornendo un sistema a limitato numero di TARGET (TARGETLESS), che riduce al minimo i tempi di processo.

L’incontro si pone l’obiettivo di fornire agli associati una formazione tecnica sempre più personalizzata e allineata alle esigenze e specificità: è importante puntare sull’aggiornamento continuo nel settore dell’autoriparazione perché i veicoli oggi sono sempre più complessi, la tecnologia avanza e l’autoriparatore necessita di mantenersi sempre in linea con il cambiamento.

Per prenotare la partecipazione:

CNA 0184/500309 – segreteria@im.cna.it

FORTEC TEL.328 /7928624 TEL.328/7926957 info@fortecsrls.it

L’incontro è libero e gratuito: è gradita la conferma di partecipazione.