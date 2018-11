Al Cinema Cristallo di Dolceacqua è in programmazione dal 22 novembre la quarta versione cinematografica di una storia d’amore in musica dopo la prima datata 1937 e i due remake (nel 1954 con Judy Garland e nel 1976 con Barbra Streisand), Star is born presenta 2 esordi: quello del regista, Bradley Cooper, e quello della protagonista, Lady Gaga, cantante e cantautrice che per la prima volta si cimenta come attrice. Entrambi se la cavano a meraviglia.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia 2018, dove i due protagonisti hanno ricevuto una standing ovation di oltre 8 minuti da parte del pubblico.

Per chi ama la versione originale (con sottotitoli in italiano), non mancate venerdì sera o sabato pomeriggio.

“A star is born” di Bradley Cooper

giovedì 22 novembre ore 21:00

venerdì 23 novembre ore 21:00 EN

sabato 24 novembre ore 17:30 EN

sabato 24 novembre ore 21:00

domenica 25 novembre ore 17:30

A star is born

Il sogno del successo incarnato in passato anche da Judy Garland e Barbra Streisand, interpretato oggi da Lady Gaga che non sfigura affatto e dimostra come il suo carisma ben si presta anche al cinema