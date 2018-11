Netta vittoria per l’Airole FC nella quarta giornata del campionato di serie C di calcio a 5. Al ‘Felice Borel’ di Finale Ligure infatti il team della Val Roja ha colto la terza vittoria in tre partite riprendendo nel migliore dei modi il cammino dopo il turno di riposo.

Con gelide folate di vento a fare da sfondo al match l’Airole metteva il punteggio in sicurezza fin dal primo tempo concluso sul 5-0 in virtù delle reti di Gullace, Foti e Varapodio (2) oltre ad un’autorete propiziata da un passaggio filtrante di Biancheri. Break dei padroni di casa nella ripresa con due gol ravvicinati che trovavano però gli ospiti pronti a gestire una situazione potenzialmente complicata. Dopo i grandi interventi di un Rositano ancora decisivo nella fase più delicata della partita erano infatti Santamaria, Gullace e Foti a chiudere i giochi per l’8-2 finale.

Grande soddisfazione ma massima concentrazione ora nel team biancoverde dato che venerdì sarà già tempo di tornare in campo nel big match contro l’Ospedaletti: “Molto felici per questo punteggio pieno – ha sottolineato il Presidente Stefano Ricci – ma siamo ora attesi da un’altra serie di partite davvero impegnative. Questa sera i ragazzi hanno approcciato il match nel modo giusto in un campo all’aperto reso ancor più difficile dal forte freddo, complimenti a loro ed a mister Franco Basta! Per venerdì ci auguriamo un PalaRoja strapieno per sostenere la squadra in questa grande sfida!”