A Sanremo i vandali hanno colpito tutte le strutture destinate al rilancio di San Romolo per l’integrazione della frazione con la città. Prima hanno danneggiato la fattoria didattica, poi l’ex area faunistica, ora il maneggio. I teppisti hanno aggravato la situazione dell’impianto che nonostante un primo interessamento da parte di alcuni potenziali gestori non è stato assegnato dal Comune, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.