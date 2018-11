A 6 mesi dalle elezioni comunali del 26 maggio 2019 a Sanremo spuntano i primi sondaggi. Il sindaco Alberto Biancheri, per un sondaggio commissionato alla Twig di Bergamo, al primo turno avrebbe voti tra il 36 e il 40%, rispetto al 32-36% di Sergio Tommasini, candidato di centrodestra e “Gruppo dei 100”. Al ballottaggio, Biancheri verrebbe dato al 57-59%, Tommasini al 41-43%. Dal centrodestra filtra un sondaggio affidato ad una società demoscopica. Tommasini verrebbe dato in vantaggio di 8 punti su Biancheri e vincente di 5 al ballottaggio, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.