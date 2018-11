Basket, il Bvc Sea Sanremo Under 20 si impone con uno scarto di 14 punti sulla Fortitudo Savona

Il coach Deda commenta: “Complimenti a tutti i ragazzi, con menzione speciale a Riceputi, infortunato da inizio stagione, sulla via del recupero, che ha voluto essere in panchina per incoraggiare i compagni. Un esempio da seguire per crescere”