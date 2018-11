La Polizia Postale di Genova ha arrestato un uomo trovato in possesso materiale pedopornografico. Sono stati sequestrati 8 mila file molti dei quali meticolosamente catalogati per età delle bambine, per tipologia di video, spesso violenti.

L’operaio edile di 40 anni residente a Genova in Valbisagno, in passato era stato condannato per tentata rapina e violenza sessuale ai danni di donne, alcune delle quali minorenni.