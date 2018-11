Ranabo 1946-Sea Basket Sanremo 58-21

Martedì sera ha preso il via il campionato Esordienti della Provincia di Imperia, dedicato agli atleti 2007 e 2008. Ospiti della Ranabo 1946, presso il Palasport “E. Biancheri” di via Diaz, il Sea Basket Sanremo. I padroni di casa dimostrano fin dalle prime battute un ottimo feeling, tanto da mandare a referto quasi tutti gli atleti scesi in campo. I matuziani provano a rispondere nel finale del quarto, ma nel secondo quarto l’intensità dei bianco-blu aumenta e l’esito della gara diventa chiaro. Nonostante ancora diversi errori, sicuramente dovuti all’ansia da esordio e le ampie rotazioni per fare giocare tutti gli atleti, la Ranabo si aggiudica l’incontro con un convincente 58 a 21.

“I miei giovani atleti erano felicissimi sia del risultato, sia di intraprendere una nuova avventura insieme” commenta l’istruttore Gabriele Alessio. “È un nucleo di ragazzi prevalentemente costituito da giocatori che affrontano sotto età il campionato Under 13 Élite, il più competitivo in regione. L’esperienza maturata contro gli avversari più grandi, che ha per il momento prodotto tre sconfitte, ripaga ampiamente in questo campionato. Felicità doppia per l’esordio di Luca, unitosi da pochissime settimane alla squadra e per i due atleti Diego e Darius, di provenienza BC Ospedaletti del Presidente Davide Morabito con cui si collabora sulla doppia annata”.