Il neoeletto presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha dichiarato che restituirà Battisti all’Italia. Di Mogol, invece, si sono perse definitivamente le tracce.

Divulgazione scientifica in Rai. Per garantire un contraddittorio, dalla prossima stagione Superquark avrà come ospite fisso in studio il divino Otelma.

L’Europa suggerisce di far pagare l’Ici alla Chiesa. Il Vaticano risponde con la scomunica.

L’europarlamentare leghista Angelo Ciocca desta preoccupazione anche all’interno del suo stesso partito: nemmeno dopo le spiegazioni della scarpa è riuscito a capire il discorso di Moscovici.

A Roma di fronte a un’aula gremita, il giudice Roberto Ranazzi ha letto la sentenza di assoluzione per l’accusa di falso a carico della sindaca Virginia Raggi: “Ah ah ah! Ma figurati se questa sapeva qualcosa…”