Il “Giunchetto” al centro di un progetto immobiliare da qualche anno, non è in procinto di essere venduto spiegano. Inoltre aggiungono “La mareggiata ci ha danneggiato ma siamo fiduciosi di poter riportare alla massima efficienza la struttura entro Pasqua 2019 lo vogliamo comunicare ai nostri clienti”.

Bordighera-Antonello Lacala, direttore del Ristorante Giunchetto di Madonna della Ruota, ci rilascia questa video intervista assieme al proprietario della struttura per rassicurare la clientela dopo le recenti notizie apparse sui quotidiani locali online e non.