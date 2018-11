La Polizia di Stato di Stato è intervenuta, nei giorni scorsi, a Grimaldi Inferiore, sulla SS1Aurelia, per sedare una rissa improvvisamente accesasi tra alcuni migranti.

Numerose le segnalazioni arrivate al numero d’emergenza da parte di passanti spaventati dalla violenta colluttazione scatenata da una decina di persone che lanciavano pietre sulla pubblica via.

Due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria della Polizia di Stato sono intervenute immediatamente.

L’azione è stata veloce e risolutiva. L’arrivo degli Agenti ha subito interrotto la contesa e ha impedito che la stessa degenerasse.

Sei gli Agenti intervenuti che sono riusciti ad accerchiare e bloccare ben 8 delle 11 persone che avevano partecipato alla rissa. Altri 3 individui sono riusciti ad allontanarsi solo pochi istanti prima del loro arrivo.

I fermati sono stati accompagnati al Commissariato P.S. di Ventimiglia dove i poliziotti hanno accertato la loro identità. Tutti erano stati appena respinti in Italia dalle Autorità francesi e risultavano sedicenti e senza fissa dimora.

Gli operatori di Polizia intervenuti non ha rilevato danni a persone estranee ai fatti o a cose.

L’indagine ha appurato che il motivo scatenante della violenta contesa è da ritenersi connessa a conflitti di natura etnica. Lo scontro sarebbe infatti scaturito dalla contrapposizione di due gruppi di diversa origine continentale: 4 giovani di nazionalità somala si sono contrapposti a 4 giovani stranieri di origine asiatica, 2 pakistani e 2 afghani. Vent’anni l’età media dei soggetti coinvolti.

Tutti gli stranieri sono stati indagati in stato di libertà per rissa aggravata.