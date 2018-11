Un utente dell’A10 Autostrada dei Fiori ha postato un video in cui si vede chiaramente che il sistema di pagamento del casello indica come classe del suo veicolo la B, mentre in realtà si tratta di un CLASSE A, come sottolinea stizzito lo stesso utente. Un errore non veniale perché la differenza sta nel pedaggio differente per le due classi di veicoli. Si tratta di 50 centesimi in più a passaggio per la Classe B rispetto alla A. Poca roba penserete, ma se viene moltiplicato per tutti i passaggi di un anno, la questione diventa sicuramente interessante. Ecco il video che ha già ottenuto più di 30.000 visualizzazioni.