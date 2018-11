10 NOVEMBRE 2018

GEOTREKKING URBANO E I FLYSH A ELMINTOIDI DELL’INCOMPIUTA

Il nostro territorio, la storia e le rocce: le origini del nostro olio e del nostro vino.

Trekking storico/geologico sull’incompiuta tra Oneglia e Diano Marina, accompagnati dalla geologa Manuela Romagnolo e dallo storico Uisp Sebastiano Lopes che faranno scoprire le formazioni rocciose dei Flysch ad elmintoidi raccontandoci, attraverso un viaggio lungo milioni di anni, le origini del nostro territorio, le emergenze, le faglie di cui tanto si parla, ma poco si sa … per conoscere le nostre rocce sulle quali coltivazioni straniere come l’oliva taggiasca e il vitigno ormeasco hanno trovato l’ambiente ideale e che, insieme al duro lavoro dei contadini liguri, hanno dato vita ai prodotti unici che caratterizzano il nostro Ponente!

DATI LOGISTICI

Ritrovo: h 9.30 presso

CMP STORE – VIA MONTI 1/C

Imperia Oneglia

INFO e PRENOTAZIONI

BARBARA CAMPANINI

Guida Ambientale Escursionistica

Cellulare e WhatsApp – 346 7944194

11 NOVEMBRE 2018

DUE PASSI NELLA STORIA TRA LAIGUEGLIA E CERVO

L’itinerario segue il tracciato della Via della Costa, percorso escursionistico che, snodandosi lungo tutta la Liguria, collega le due grandi mete di pellegrinaggio Roma e Santiago de Compostela, coincidendo a tratti con quella che fu la Via Julia Augusta, importante via di comunicazione romana in uso anche nelle epoche successive.

Si attraversano diversi luoghi d’interesse storico, con testimonianze del passato sia romano che medievale, ben distribuiti lungo tutto il percorso.

Partendo dall’affascinante borgo marinaro di Laigueglia, si raggiungono in successione Colla Micheri, Andora Castello, per poi arrivare, dopo una bella salita immersi nella macchia mediterranea, a Passo Chiappa ed infine all’interno del Parco del Ciapà, che conduce all’incantevole borgo medioevale di Cervo.

SCHEDA TECNICA

Motivi d’interesse – storico, artistico, paesaggistico

Grado di difficoltà – E – Escursionistica

Località di partenza – Laigueglia

Località di arrivo – Cervo

Dislivello – 700 mt circa

Tempo di percorrenza – 7 ore circa soste comprese

DATI LOGISTICI

Ore 8.15 – Ritrovo Imperia Oneglia

Parcheggio Agnesi compattamento auto

oppure 8.40 – Cervo parcheggio Porteghetto

Ore 9.15 – Laigueglia inizio attività

Ore 16.00 – Cervo orario indicativo fine giornata

Possibilità di aperitivo in loco

INFO e PRENOTAZIONI

MARA PEDRAZZI

Guida Ambientale Escursionistica

Cellulare e WhatsApp – 333 5824314

… I CONSIGLI DELLA GUIDA MY…

Abbigliamento MULTISTRATO possibilmente in tessuto TECNICO già dallo strato intimo, pantaloni lunghi, maglietta di ricambio a manica corta e lunga, giacca antivento, kway o mantella impermeabile, cappellino, guanti, occhiali da sole, tazza e borraccia con sufficiente scorta d’acqua pari a minimo un litro e mezzo.

NON sottovalutare l’importanza di buone calze e scarponcini da trekking + uno zaino adeguato

Bastoncini da trekking consigliati per mantenere l’equilibrio, aiutare la stabilità in salita ed in discesa, migliorare il ritmo della camminata, fungere da supporto a garanzia di un miglior scarico articolare.

NB: Le guide si riservano di modificare il programma, anche in corso di svolgimento, per motivi di opportunità o forza maggiore.