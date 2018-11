L’Associazione Ludica senza scopo di lucro “Caruggi and Dragons” intende promuovere i Giochi di Ruolo ed i Giochi da Tavolo collaborativo coinvolgendo le persone che non lo hanno mai provato o che si sono limitate esclusivamente ai grandi classici tipo Monopoly.

“Esiste un mondo di giochi per veramente tutte le età e noi cerchiamo di aprire una finestra su questo mondo – spiega Andrea Taggiasco, Presidente dell’Associazione – L’idea alla base è quella di invogliare attraverso il gioco alla collaborazione, al rispetto dei propri compagni di gioco e ad affrontare problemi comuni tramite il lavoro di squadra. Facciamo piccoli eventi da anni, ma abbiamo deciso di creare un evento aperto veramente a tutti. Domenica 25 novembre dalle 15 fino alla notte, saremo ospitati nei locali del Chimicand (in via Lamarmora 38 a Sanremo) per “apparecchiare” più di 25 Giochi da Tavolo insieme ad altre quattro associazioni locali che saranno al nostro fianco nell’organizzazione di questa giornata. Tutti sono invitati senza limiti di età. Nelle nostre fila possiamo vantare “ragazzi” dai 12 fino ad oltre i 60″.

Per qualsiasi informazione, domanda o chiarimento si può visitare la pagina Facebook [CARUGGI & DRAGONS] https://www.facebook.com/gdrsanremo/