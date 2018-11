La Libreria Galleria La Fenice in Piazza Muccioli, 5 a Sanremo annuncia la mostra di Federica Gisana “Fullness in the void” (Pienezza del vuoto), curata da Francesco Lucania, che si inaugurerà sabato 10 novembre alle ore 18.00.

La mostra è una silloge di 20 opere, realizzate negli ultimi anni e costituisce un diario di appunti visivi ed emotivi, tracce di ricordi interiori da inseguire, un universo di visioni da condividere, sono cromatismi che fissano emotività, passioni. Si fanno spazio nella mente, per divenire memoria e sottrarre all’oblio sensazioni quotidiane del tempo che sfugge, variazioni di colori che fermano attimi dello scorrere della vita, quasi a ricercare l’intima luce dell’artista.

L’universo poetico di Federica Gisana è frutto di una continua ricerca su prospettive, volumi, colori, frammenti di memoria, talvolta distaccati da elementi descrittivi.

Dipinti che sembrano elementi di metafisica, ma in vero sono figure dinamiche, vanno oltre l’apparente staticità, sono accordi di colori che prendono forma, lentamente si muovono nelle vibrazioni dei colori, trasportano la mente di chi li osserva in un mondo ovattato, quasi onirico.

Nelle sue opere, il confine tra realtà e finzione è molto sottile, sono in osmosi. I suoi lavori sono principalmente introspettivi, raccontano anche l’immaginario, il sogno, il reale e il vissuto allo stesso tempo. Traggono spunto dalla natura, immergendosi nel suo mistero con la meraviglia di chi la ammira nel suo aspetto primordiale.

Alcuni lavori pittorici e disegni prendono riferimento dalla nebbia, altro elemento atmosferico dall’ aspetto misterioso, vellutato e silenzioso. Sono lavori che vanno dal grigio al nero, presentando velature di colore con toni che vanno dai caldi ai freddi. Quest’ultimi sono luci sconosciute che si intravedono nella barriera nebulosa che in trasparenza determina una nuova percezione del paesaggio.

La grande creatività, la sensibilità di cogliere l’emotività del mondo quotidiano che la circonda, fanno di Federica Gisana uno spirito libero e profondo, in continua ricerca espressiva ed estetica. Per lei, dipingere è un’esigenza profondamente intima. Un continuo scrutarsi interiormente, alla ricerca del bello. Catturare la bellezza è un segreto incoercibile.

La mostra rimarrà aperta dal 10 novembre 2018 al 10 gennaio 2019, negli orari di apertura della libreria.