Ieri pomeriggio in via Padre Semeria a Sanremo un’auto si è capottata e gli occupanti per fortuna sono rimasti illesi. Il conducente ha perso il controllo e l’auto è finita “sottosopra”. I Vigili del fuoco e il 118 hanno soccorso agli occupanti, usciti dalla vettura senza serie ferite. Sono poi stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale Borea, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.