La 26a edizione del premio regionale “lo Sportivo Ligure dell’Anno” va a Fabio Fognini. Il tennista di Arma di Taggia, quest’anno vincitore di tre tornei ATP, succede nell’albo d’oro al motociclista Niccolò Canepa. Sarà l’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo a premiarlo mercoledì 7 novembre alle 16.30 all’Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice di Genova.

Stagione da incorniciare, la migliore della sua carriera. Nel 2018 Fabio Fognini è il terzo azzurro, dopo Barazzutti e Panatta, a vincere tre titoli ATP in una stagione: i primi due, a San Paolo il 4 marzo e a Bastad il 22 luglio (in terra battuta) e il terzo, a Los Cabos, sul cemento, superficie su cui l’ultimo successo italiano risaliva a 16 anni prima. Nella stessa occasione, Fognini ha battuto un top 5, in questo caso Del Potro, successo che mancava a un tennista italiano da 27 anni. Con 8 tornei ATP conquistati in singolare, il campione ligure è secondo nella classifica di vittorie azzurre dietro Adriano Panatta (10). Nella classifica pubblicata stamane dall’Atp Fognini si conferma il primo degli azzurri al 13° posto, guadagnando una posizione ed eguagliando di nuovo il best ranking (firmato per la prima volta il 31 marzo 2014).

“Fognini merita questo riconoscimento – spiega Ilaria Cavo, assessore regionale allo sport – il comitato per lo Sport della Regione Liguria (rappresentativi di tutti gli enti istituzionali e sportivi della Regione ) lo ha scelto all’unanimità. La sua è stata una stagione straordinaria: si conferma il miglior tennista ligure in un anno in cui il tennis è stato uno sport protagonista nella nostra regione con la storica doppietta Coppa Davis e Fed Cup a Genova oltre all’ormai storico torneo Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, secondo solo agli Internazionali di Roma. La decisione del comitata è stata lungimirante: ci fa piacere consegnare il premio nella settimana in cui Fognini riconquista il 13 posto della classifica mondiale, suo miglior piazzamento di sempre. I complimenti vanno anche agli altri atleti e atlete che si sono distinti a livello mondiale e che continuano a tenere alta la bandiera della Liguria nelle gare internazionali”.

Con Fognini saranno premiati altri 9 sportivi liguri d’eccellenza. Tre sono le menzioni speciali decise dal Comitato Sport di Regione Liguria. Linda Cerruti cresce nella Rari Nantes Savona ed entra, dopo i primi successi, nella Marina Militare. Agli Europei di Glasgow 2018 vince la sua prima medaglia d’argento nel singolo e ripete lo stesso piazzamento nel libero combinato, oltre a confermarsi al terzo posto con il duo insieme alla storica compagna Costanza Ferro. In totale sette storiche medaglie. Per Francesco Bocciardo (Nuotatori Genovesi), annata contraddistinta dagli eccezionali risultati conquistati agli Europei di Dublino: cinque medaglie (tre ori) ed un record, nuovi traguardi dedicati alla sua città nel momento di massima sofferenza in occasione del crollo di Ponte Morandi. Benedetta Di Salle (Yacht Club Italiano) qualifica il 470 dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo dopo aver vinto, nella stessa specialità, il Mondiale Juniores, l’Enoshima Olympic Week 2017 e il Campionato Italiano classi olimpiche 2018 disputato proprio a Genova.

Regione Liguria consegnerà anche riconoscimenti agli atleti e alle atlete liguri che maggiormente si sono distinti a livello internazionale. Dalla spezzina Giorgia Valanzano (Pattinatori Savonesi), quest’anno bronzo alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires, ai Mondiali e agli Europei Giovanili, all’albenganese Gloria Scarsi, campionessa mondiale a inseguimento Junior su pista passando per il giovane timoniere campione d’Europa e del mondo Junior Alessandro Calder (Rowing Club Genovese), la riconfermata primatista mondiale di nuoto pinnato Martina Mongiardino (Dario Gonzatti Nuoto), la promessa del motociclismo Alex Brancati, vincitrice della Coppa del Mondo Trial2 femminile e il campione mondiale di paratriathlon Gian Filippo Mirabile.

Un premio sarà infine consegnato anche ai liguri protagonisti delle finali nazionali dei Campionati Sportivi Studenteschi: il Liceo Marconi Delpino di Chiavari nel beach volley, il Liceo Martin Luther King nel Tennis e nel Canottaggio, l’ITI Capellini La Spezia nell’Atletica Leggera, il Nautico San Giorgio nel Canottaggio, la Scuola Media ISA4 Pellico-Mazzini nel Basket, la Scuola Media Isa 1 Piaget nel Basket, l’Istituto Montale nel Calcio Femminile e l’Istituto Primo Levi nel Trail.

Il Comitato Regionale per lo sport oltre che dai rappresentati della Regione Liguria è formato da ANCI, CIP, CONI, Enti nazionali di Promozione sportiva, Consulta regionale per i diritti della persona handicappata, Unioncamere Liguria, Università degli Studi di Genova e USR.