A nome dell’Amministrazione Comunale di Bordighera, esprimo le più sentite condoglianze al Presidente del Consiglio Comunale di Ventimiglia Domenico De Leo ed alla Sua famiglia per questo profondo momento di lutto.

