Ringrazio la Lega che ha sostenuto la mia richiesta di entrare a far parte di questa Commissione Bicamerale che vedrà la partecipazione di 10 deputati e 10 senatori.

Oggi sono stato formalmente indicato dal Presidente della Camera dei Deputati quale componente del “Comitato Parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione”.

L’On Flavio Di Muro entra a far parte della Commissione Bicamerale per il controllo dell’applicazione del trattato di Schengen. Composta da 10 deputati e 10 senatori la commissione vigilerà sulla corretta applicazione del trattato che regola la libertà di movimento, all’interno della Comunità Europea,delle persone. Ecco le parole dell’Onorevole Di Muro.