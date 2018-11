Sabato 3 novembre i centri storici di Cipressa e Lingueglietta saranno protagonisti del Tg itinerante, approfondimento turistico-culturale di TGR Liguria. I due borghi avranno così anche due spazi in diretta nel telegiornale regionale di Rai 3, alle 14 e alle 19.30, condotti dalla giornalista Lucia Pescio.

“Sarà l’occasione per far conoscere le nostre peculiarità, le nostre bellezze e anche per parlare dei danni subiti dal comparto agricolo a causa dell’ondata di maltempo che ha recentemente colpito la nostra Regione” – spiega il sindaco, Filippo Guasco.

La troupe del Tg regionale visiterà Lingueglietta, uno dei Borghi più Belli d’Italia, dove registrerà alcune immagini e delle testimonianze di storia direttamente dagli abitanti. I collegamenti in diretta invece saranno trasmessi dalla piazza di Cipressa.

“L’appuntamento per tutti è in piazza, sabato 3 novembre, a partire dalle 13.30 e alla sera, dalle 19. Sono certo che i nostri compaesani parteciperanno con entusiasmo a questo appuntamento” conclude Guasco.