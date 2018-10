A seguito dell’ultimo bollettino dell’Arpal, emanato dalla Protezione Civile Regionale che ha comunicato il livello di allerta meteo arancione sulla nostra Provincia a partire dalle ore 18.00 di oggi 31 ottobre, l’ASL1 comunica che il Palasalute di Imperia (in via Lorenzo Acquarone 9) anticiperà la chiusura alle 18 anziché alle 19.30. Gli utenti sono invitati a non recarsi presso la struttura sanitaria a partire dalle 18.