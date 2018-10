Sconcertante episodio intorno alle 12 questa mattina a Vallecrosia in via Colonnello Aprosio dove degli extracomunitari si sono affrontati in una rissa degenerata nel lancio di pietre.

A quanto pare sono 4 le persone coinvolte e potrebbe essere stata danneggiata un auto almeno dalle prime testimonianze che giungono anche sui social network. Indagini dei Carabinieri che sono intervenuti sul luogo.