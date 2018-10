Introdotto finalmente il reddito di cittadinanza. Facile, ora che nessuno se la sente più di definirsi italiano…

Pace fiscale. Secondo l’ISTAT, sono in netto aumento i sammarinesi e i monegaschi richiedenti asilo in Italia. Non è ancora chiaro, però, se potranno o meno mangiare alla mensa di Lodi.

Manovra finanziaria. Il vicepremier Luigi Di Maio denuncia: “Il testo del decreto sulla pace fiscale è stato manipolato prima di arrivare al Quirinale!” Immediata la replica dell’Ufficio Stampa del Quirinale: “Noi non abbiamo ricevuto nessun testo.” “Ah, sì, scusate, adesso arriva, lo stavamo ancora manipolando…”

Riace. Arrestato il sindaco Mimmo Lucano per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Vi chiedo scusa”, dichiara. “Ma cercate di capirmi: avendoli visti arrivare in crociera, ero convinto fossero turisti regolari”.

L. Zelaravana