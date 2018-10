Esordio vincente anche in Campionato per l’Airole FC che dopo il punteggio pieno ottenuto nelle tre partite del girone di Coppa Italia ha iniziato ieri nel migliore dei modi la sua avventura nella Serie C ligure 2018-19.

Davanti al pubblico amico del PalaRoja i biancoverdi si sono imposti infatti per 5-4 contro l’Imperia al termine di una partita dai due volti con un primo tempo dominato per 4-1 dai padroni di casa, andati a segno con Biancheri, Grillo (2) e Favaloro, ed una seconda frazione in cui i nerazzurri ospiti hanno costretto a grandi interventi Rositano pervenendo poi al pareggio e continuando a spingere in cerca della vittoria. A sette minuti dalla fine è stato però Gullace a tirare fuori dal cilindro una staffilata nell’angolino che ha portato il punteggio sul definitivo 5-4 a favore dell’Airole.

Continua così l’ottimo momento dei ragazzi di coach Franco Basta che saranno ora impegnati sul terreno del Camporosso per la seconda giornata prevista lunedì 5 novembre: “Anche questa sera – ha sottolineato dopo il match il Presidente Stefano Ricci – i ragazzi sono stati bravi a creare occasioni ed a colpire al momento giusto dimostrando di saper tenere duro anche dopo il veemente ritorno in partita dell’Imperia. Dobbiamo migliorare ancora su questi aspetti ma la strada è sicuramente quella giusta”.

Presente alla partita anche la Federazione Calcistica di Seborga che quest’anno ha rafforzato i rapporti con l’Airole sia nel campionato di Serie C sia nell’imminente torneo amatoriale FIGC che verrà giocato per tutto l’inverno a Dolceacqua e Vallebona. E le partite di Serie C fra squadre della provincia di Imperia elaboreranno inoltre anche quest’anno la speciale classifica della Supercoppa di futsal del Principato che presenta in testa, dopo la prima giornata, il terzetto composto dallo stesso Airole assieme ad Ospedaletti e San Lorenzo.