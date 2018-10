Ikea poserà oggi a Nizza la prima pietra del nuovo negozio all’interno di un centro commerciale e residenziale vicino allo stadio. I lavori saranno terminati in 26 mesi, all’inizio del 2021. Il centro commerciale misurerà 54 mila metri quadrati, il negozio Ikea avrà 32 mila metri di superficie totale. Sorgeranno anche 289 unità abitative, uffici, parcheggi e negozi. Scartata l’ipotesi del Parco Roja a Ventimiglia, dato che non c’è ancora stata la sdemanializzazione, Ikea ha scelto Nizza, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.