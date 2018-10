Il Partito Radicale sta promuovendo otto proposte di legge su iniziativa popolare per le quali necessitano la raccolta delle firme. A Bordighera chi fosse interessato a firmare può presentarsi con un documento valido d’identità presso l’Ufficio Elettorale dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17. La raccolta delle firme terminerà lunedì 15 novembre.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta