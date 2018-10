L’assessore Mai ha acconsentito ad accelerare, come avevo chiesto in una recente un’interrogazione, le pratiche per i pagamenti del Psr per gli olivicoltori del ponente ligure, colpiti dalla grandinata del primo ottobre scorso.

Nel mio documento, infatti, a fronte degli ingenti danni provocati dal maltempo nell’imperiese (Valle Impero) e nell’albenganese (Valle Arroscia) – parliamo di una stima tra il 60 e il 70% del raccolto di olive – avevo proposto alla Giunta Toti di mettere in campo una serie di aiuti concreti nei confronti delle aziende colpite. Il pagamento del Psr può dare una boccata d’ossigeno importante agli agricoltori danneggiati. Prendiamo atto della disponibilità dell’assessore Mai a farlo. Vigileremo che quest’impegno venga mantenuto. Ma per il momento siamo soddisfatti che la nostra proposta sia stata accolta.

Giovanni Barbagallo, consigliere regionale del Pd