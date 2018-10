Una micro-antenna, il cui segnale è rimbalzato a un radar armonico, posizionata sul dorso della vespa velutina e fissata con colla ortodontica trasformerà il killer delle api in un cavallo di Troia che potrà annientare i nidi del pericoloso insetto. Marco Porporato e Simone Lioy del dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università di Torino hanno ideato il dispositivo, avvalendosi delle competenze di Riccardo Maggiora e Daniele Milanesio del dipartimento di Elettronica del Politecnico torinese. Il progetto “Life StopVespa”, finanziato dall’Ue, serve per contrastare la diffusione della vespa velutina.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta