I genitori della 23enne inglese, aggredita sulla ciclabile a Sanremo, minacciata con una pistola, sequestrata per un’ora e costretta a subire abusi sessuali, hanno scritto una lettera per ringraziare chi li ha aiutati a Sanremo. Come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX” il padre Jon e la madre Ceri ringraziano di cuore il sindaco “per il suo supporto e per averci pagato le spese d’albergo” così come “i medici e gli altri dipendenti dell’ospedale per come si sono presi cura di nostra figlia; le persone che l’hanno aiutata mentre scappava, le forze dell’ordine per la celerità con cui hanno catturato il responsabile”.