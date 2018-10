Quindici migranti, tra cui un ragazzino di 11 anni, stipati in un rimorchio per cavalli, hanno attraversato tutta l’Italia settentrionale, dalla Slovenia fino alla Francia. A Ventimiglia la polizia stradale ha arrestato un tunisino per favoreggiamento della immigrazione clandestina. I migranti, stremati dal viaggio, sono 14 siriani e un tunisino. Uno di loro si è sentito male ed è finito in ospedale. Il lungo viaggio è stato ricostruito dalla polizia stradale guidata dal vicequestore Gianfranco Crocco.