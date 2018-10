Case allagate e frane sulle strade a Vessalico per l’ondata di maltempo delle ultime ore. Per alcune ore la provinciale che conduce alla frazione di Lenzari è rimasta chiusa per allagamento, lasciando isolati i residenti. Sulla strada per la frazione di Siglioli sono scese tre frane. “Ora lavoriamo, poi conteremo i danni. Era impressionante, pioveva fortissimo e l’acqua ha allagato le case vicine alla strada” dice il sindaco Paola Giliberti all’Ansa.