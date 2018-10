L’analisi degli ultimi modelli di previsione meteo e le valutazioni idrologiche, portano a una modifica dell’allerta meteo di questa mattina.

Dunque, la PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ha diffuso L’ALLERTA METEO PER PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI emanata da ARPAL.

La modifica riguarda la ZONA A:

BACINI PICCOLI E MEDI – GIALLA FINO ALLE 23.59 DI OGGI, MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE, POI ARANCIONE FINO ALLE 2.59 DI DOMANI, GIOVEDI’ 11 OTTOBRE QUINDI ROSSA FINO ALLE 15, POI ARANCIONE FINO ALLE 17.59 E INFINE GIALLA FINO ALLE 20.

BACINI GRANDI: GIALLA DALLE 18 ALLE 23.59 DI OGGI, MERCOLEDI’ 10, POI ARANCIONE FINO ALLE 2.59 DI GIOVEDI’ 11, QUINDI ROSSA FINO ALLE 15 E INFINE NUOVAMENTE ARANCIONE FINO ALLE 20.

Per le altre zone e classi di bacino NESSUNA MODIFICA rispetto a quanto comunicato in mattinata. In allegato il dettaglio orario e la nuova cartina.

L’innalzamento al livello rosso dei piccoli e medi bacini della zona A è dovuto a un aumento delle precipitazioni previste in maniera diffusa nell’estremo Ponente.

L’allerta arancione per temporali è il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeno.